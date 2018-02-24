Молодые профессионалы Дона поборются за звание лучшего на чемпионате WorldSkills



Лучшего молодого профессионала Ростовской области определят на чемпионате WorldSkills. На соревнование в Новочеркасск приехали 155 студентов колледжей Ростовской области. Открытие третьего регионального первенства состоялось 26 февраля.



Мероприятие прошло с участием заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. По его словам, подобный конкурс позволяет ребятам совершенствовать свои профессиональные умения и находить будущее место работы.



- «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – это чемпионат, на котором участники оттачивают собственное мастерство и встречают потенциальных работодателей, - рассказал Игорь Гуськов. – Также донские студенты, выигравшие в региональном конкурсе, выступят в последующих турах чемпионата.

Участник чемпионата, студент Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса Роман Шутин, отметил, что первенство становится для студентов хорошей возможностью проверить собственные силы.



- Я обучаюсь специальности «Технологии общественного питания». Заканчиваю уже четвертый курс, но на чемпионате впервые, - рассказал Роман Шутин. - Немного нервничаю, ведь конкурс требует хорошей подготовки и выдержки. Но к такому вызову я готов. Буду представлять сферу ресторанного сервиса. Профессионал в этой области должен знать основы работы официанта, бармена и сомелье.



На областном конкурсе свою работу на суд экспертов выставят ребята в возрасте от 16 до 22 лет. К слову, жюри состоит из 149 опытных педагогов и специалистов. На победу в 15 категориях будут претендовать повара, стилисты, сварщики, веб-разработчики, бармены и другие профессионалы. Кроме того, своим опытом вне конкурса поделятся с участниками спасатели и предприниматели. Итоги чемпионата подведут 2 марта.



Отметим, что в 2015 году наш край присоединился к масштабному движению «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Первое соревнование на уровне региона состоялось в 2016 году. Тогда студенты показывали свои способности в четырех компетенциях. В минувшем году их число возросло до 14. Лучшим в категории «Поварское дело» стал Сергей Хрхрян - студент Ростовского торгово-экономического колледжа. Талантливый парень представил Россию на Международном чемпионате WorldSkills International 2017 в Абу-Даби (ОАЭ). Также учащийся Ростовского колледжа технологий машиностроения Никита Гаркушин вошел в сборную страны по компетенции «Командная работа на производстве». Он поможет россиянам побороться за первое место на следующем межнациональном чемпионате в Казани в 2019 году.