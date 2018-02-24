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Молодые профессионалы Дона поборются за звание лучшего на чемпионате WorldSkills

Молодые профессионалы Дона поборются за звание лучшего на чемпионате WorldSkills
Лучшего молодого профессионала Ростовской области определят на чемпионате WorldSkills. На соревнование в Новочеркасск приехали 155 студентов колледжей Ростовской области. Открытие третьего регионального первенства состоялось 26 февраля.

Мероприятие прошло с участием заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. По его словам, подобный конкурс позволяет ребятам совершенствовать свои профессиональные умения и находить будущее место работы.

- «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – это чемпионат, на котором участники оттачивают собственное мастерство и встречают потенциальных работодателей, - рассказал Игорь Гуськов. – Также донские студенты, выигравшие в региональном конкурсе, выступят в последующих турах чемпионата.
Участник чемпионата, студент Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса Роман Шутин, отметил, что первенство становится для студентов хорошей возможностью проверить собственные силы.

- Я обучаюсь специальности «Технологии общественного питания». Заканчиваю уже четвертый курс, но на чемпионате впервые, - рассказал Роман Шутин. - Немного нервничаю, ведь конкурс требует хорошей подготовки и выдержки. Но к такому вызову я готов. Буду представлять сферу ресторанного сервиса. Профессионал в этой области должен знать основы работы официанта, бармена и сомелье.

На областном конкурсе свою работу на суд экспертов выставят ребята в возрасте от 16 до 22 лет. К слову, жюри состоит из 149 опытных педагогов и специалистов. На победу в 15 категориях будут претендовать повара, стилисты, сварщики, веб-разработчики, бармены и другие профессионалы. Кроме того, своим опытом вне конкурса поделятся с участниками спасатели и предприниматели. Итоги чемпионата подведут 2 марта.
Молодые профессионалы Дона поборются за звание лучшего на чемпионате WorldSkills
Отметим, что в 2015 году наш край присоединился к масштабному движению «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Первое соревнование на уровне региона состоялось в 2016 году. Тогда студенты показывали свои способности в четырех компетенциях. В минувшем году их число возросло до 14. Лучшим в категории «Поварское дело» стал Сергей Хрхрян - студент Ростовского торгово-экономического колледжа. Талантливый парень представил Россию на Международном чемпионате WorldSkills International 2017 в Абу-Даби (ОАЭ). Также учащийся Ростовского колледжа технологий машиностроения Никита Гаркушин вошел в сборную страны по компетенции «Командная работа на производстве». Он поможет россиянам побороться за первое место на следующем межнациональном чемпионате в Казани в 2019 году.

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