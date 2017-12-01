Молодые новаторы Дона представили свои разработки



В Ростове в рамках «Итоговой конкурс-конференции программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям) молодые новаторы Дона представили свои разработки.



Программа «УМНИК» помогает молодым ученым развить свои идеи и доводить их до уровня коммерческого применения. Победители конкурса получают двухлетнее финансирование в объеме полумиллиона рублей.



Только в течение 2017 года прошло 11 полуфиналов, в которых были отобраны инновационные проекты. В них приняли участие 162 новатора из 11 городов Ростовской и Волгоградской областей. Стоит отметить, что впервые в конкурсе участвовали представители Волгодонска и сотрудники крупных предприятий донского региона.



Победители полуфиналов прошли строгий отбор. Их работы подверглись обязательной процедуре обезличенной экспертизы, в рамках которой специалисты из других регионов по соответствующим дисциплинам оценили научную новизну каждого проекта. В итоге в финале 2017 года приняли участие 63 автора проектов - молодые учёные из шести университетов и двух предприятий Ростовской области и других регионов России. Были представлены пять актуальных направлений: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Ожидается, что количество победителей составит 28 человек.







В торжественной церемонии открытия конкурса с приветственными словами к финалистам обратился начальник отдела инновационного развития Минэкономразвития Ростовской области Самвел Костоянцев, который отметил, что взаимодействие с Фондом на протяжении 11 лет показывает высокую активность, и из года в год количество участников только растет.



Финалистов оценивало региональное экспертное жюри, в состав которого вошли успешные руководители инновационных компаний, представители бизнес-инкубаторов и Юго-Западного банка Сбербанка России, а также представители отраслевых министерств Ростовской области.



В завершение конкурсного дня все участники получили памятные подарки от партнеров мероприятия: Центра поддержки технологий и инноваций (АНО «ФИРОН»), Южного IТ-парка.



Заявки, рекомендованные региональным экспертным жюри, будут далее направлены на рассмотрение конкурсной комиссии и дирекции Фонда содействия инновациям, которые сформируют итоговые рекомендации по финансированию и утвердят результаты конкурса в начале 2018 года.



В рамках конкурса была также представлена экспозиция конкурсных проектов, которая вызвала активный интерес у посетителей мероприятия.



Стоит отметить, что специалисты представительства в Ростовской области Фонда содействия инновациям (НП «ЕРЦИР РО») оказывают консультационную поддержку по подаче заявок на конкурс «УМНИК» и другие программы Фонда. Записаться на консультацию можно на сайте www.fasie61.ru.







Справочная информация:

Основная цель Программы «УМНИК» – выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.



Программа «УМНИК» предполагает финансирование развития (до уровня коммерческого применения) некоторой научно-технической идеи на протяжении двух лет. Объем финансирования – 500 тысяч рублей в течение двух лет. Отбор на первый и второй год участия в программе осуществляется на конкурсной основе.



Участниками программы могут стать физические лица от 18 до 30 лет включительно (как правило, студенты, аспиранты, молодые исследователи), отобранные на аккредитованных мероприятиях программы. Ежегодно по стране отбираются от 1 000 проектов.



Количество призовых мест заранее не определено и зависит от качественного уровня каждой работы и способности участника отбора презентовать свой проект.