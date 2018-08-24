Молодую маму, родившую в самолете над Ростовом, выписали из больницы



Из роддома Новочеркасска выписали появившегося на свет в самолете малыша и его маму. Там 27-летняя жительница Санкт-Петербурга вместе с Ваней (так нзвали мальчика) пребывала до 25 августа.



Как сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска, в момент выписки и мама и малыш чувствовали себя удовлетворительно.



Отметим, что 27-летняя девушка стала мамой 8 августа. Роды принимали бортпроводники лайнера. Им помогали реаниматолог и педиатр, случайно оказавшиеся в самолете. Малыш родился на седьмом месяце беременности и весил 1,4 килограмма. В экстренном порядке борт посадили в Платове. Молодую маму с сыном отвезли в больницу.