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Молодую маму, родившую в самолете над Ростовом, выписали из больницы

Молодую маму, родившую в самолете над Ростовом, выписали из больницы
Из роддома Новочеркасска выписали появившегося на свет в самолете малыша и его маму. Там 27-летняя жительница Санкт-Петербурга вместе с Ваней (так нзвали мальчика) пребывала до 25 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска,  в момент выписки и мама и малыш чувствовали себя удовлетворительно.

Отметим, что 27-летняя девушка стала мамой 8 августа. Роды принимали бортпроводники лайнера. Им помогали реаниматолог и педиатр, случайно оказавшиеся в самолете. Малыш родился на седьмом месяце беременности и весил 1,4 килограмма. В экстренном порядке борт посадили в Платове. Молодую маму с сыном отвезли в больницу.

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