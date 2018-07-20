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Молодой житель области погиб в результате поражения током

Молодой житель области погиб в результате поражения током

В Ростовской области молодой местный житель погиб в результате поражения током. Трагическое происшествие случилось 19 июля в Сальске.

Двое молодых людей занимались во дворе частного дома разгрузкой кирпича. Один из приятелей случайно схватил провод, который оказался под напряжением. По его телу прошел высоковольтный разряд. Товарищ пострадавшего, Евгений, подбежал, чтобы помочь другу, но также получил удар током.

Как только электричество было отключено, оба мужчины упали без сознания, сообщает DonDay.ru. К моменту приезда скорой помощи Евгений скончался. Прибывшие врачи констатировали его смерть.

Друг Евгения в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Дома его ждут жена и двое детей.

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