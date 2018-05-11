Молодой человек пытался спрыгнуть с Ворошиловского моста в Ростове





Молодой человек, на вид которому нет и 30 лет, пытался спрыгнуть с Ворошиловского моста.



Своим поведением парень взбудоражил прохожих днём 14 мая. Он перелез через перила и уселся на парапет. Очевидцы вызвали на место спасателей и полицию.



Прибывшие правоохранители вступили в диалог с отчаявшимся ростовчанином. Как выяснилось, молодой человек находился в состоянии опьянения. Полицейским он жаловался на жизнь, сетовал на отсутствие работы и личной жизни. При этом он курил, а второй рукой держался за перила.







Общение длилось около часа. Но убедить парня перелезть обратно не удалось. Тогда один из полицейских смог схватить его за одежду и при помощи коллег перетащить на мост.







Нарушителя общественного порядка передали сотрудникам дежурившей на мосту «скорой».