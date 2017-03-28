Авторизация

Регистрация
  • USD 56.38
  • EUR 60.59
Новости

Общество

0

Молодого ростовчанина будут судить за посты в Интернете

Молодого ростовчанина будут судить за посты в Интернете

21-летнего ростовчанина будут судить за посты в Интернете. Молодого человека подозревают в экстремизме.
Парень в 2015-2016 годах делал репосты текстов, аудио и видео на свою страничку в социальной сети. По мнению следствия, эти записи возбуждали национальную ненависть и вражду, призывали к насильственным действиям, направленным против определенной национальности и к смене власти в РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

На ростовчанина завели уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф до пятисот тыс. руб. или до четырех лет принудительных работ.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!