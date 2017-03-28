Молодого ростовчанина будут судить за посты в Интернете





21-летнего ростовчанина будут судить за посты в Интернете. Молодого человека подозревают в экстремизме.

Парень в 2015-2016 годах делал репосты текстов, аудио и видео на свою страничку в социальной сети. По мнению следствия, эти записи возбуждали национальную ненависть и вражду, призывали к насильственным действиям, направленным против определенной национальности и к смене власти в РФ, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.



На ростовчанина завели уголовное дело по статье «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».



Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф до пятисот тыс. руб. или до четырех лет принудительных работ.