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Мокрый снег спровоцировал в Ростове пробки

Мокрый снег спровоцировал в Ростове пробки
Фото: Newsnn.ru

В Ростове утром в среду, 16 января, мокрый снег спровоцировал пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в донской столице на половину десятого утра составляет 7 баллов.

Заторы образовались в центре города на проспекте Ворошиловском, Большой Садовой от проспекта Кировского до переулка Островского, на проспекте Будённовском от Береговой до улицы Социалистической. Красноармейская стоит от проспекта Сиверса до Будённовского.

Затруднено движение из Западного микрорайона в центр. На проспекте Стачки пробка растянулась от площади Дружинников до моста.

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