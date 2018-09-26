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Могилу русского солдата 18-го века нашли в Азове

Могилу русского солдата 18-го века нашли в Азове

В Азове археологи завершили раскопки на улице Мира. На последнем этапе исследования раскоп принёс учёным несколько неожиданных находок.

Специалисты обнаружили тандыр (печь-жаровня) с необожжёнными стенками, хозяйственную яму необычно сложной конструкции и погребение. В могиле покоились останки русского солдата.
- Погребение было совершено, вероятно, в 18-м веке, и случайно могильная яма оказалась на улице 14-го века, - рассказали в Азовском музее-заповеднике. - Ранее на этом раскопе были найдены три чугунных ядра, свинцовые пули и несколько обломков турецкой черепицы.

Вновь обнаруженное погребение позволяет археологам связать все эти находки вместе и высказать предположение, что на этом месте в 18-м веке стоял лагерь одного из подразделений русской армии.

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