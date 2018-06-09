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Модель из Ростова завоевал титул «Мистер модель Вселенной»

Модель из Ростова завоевал титул «Мистер модель Вселенной»
Ростовчанин Эдуард Кривенко стал победителем конкурса «Мистер модель Вселенной». 33-летний модельмен стал лучшим среди почти сотни мужчин-спортсменов.

Чтобы получить победу Эдуарду пришлось долго тренироваться. По мнению самого ростовчанина, во многом ему помогала поддержка близких и друзей.

- Спасибо всем, кто был со мной рядом. Моим близким и родным, моим друзьям, и всем тем, кто верил в меня, кто болел за меня и кто искренне желал этого успеха, - поделился впечатлением Эдуард на своей странице в социальной сети. - Частичка Вашего доброго импульса сопровождала меня весь этот путь.

Напомним, Эдуард Кривенко родился и вырос в донской столице. Окончив РГУ, он пришел в одно из ростовских модельных агентств. В 2007 году он стал «Мистером Россия». А в 2012-м завоевал титул «Мистер модель Вселенная».

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