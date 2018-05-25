Модель из Ростова-на-Дону возглавила список конкурсанток «Мисс MAXIM-2018»



Известная модель и актриса из Ростова-на-Дону Мария Лиман возглавила список конкурсанток «Мисс MAXIM-2018». Красавица после первого тура конкурса набрала 81% голосов и стала бесспорным лидером.



Первый этап конкурса проходил с 5 апреля по 27 мая. Мария Лиман опубликовала свое фото на сайте «Максим» и без проблем стала участницей конкурса. Жюри проводило строгий отбор среди желающих участвовать, и в итоге 100 девушек стали конкурсантками.



В конце зрительского голосования Мария набрала наибольшее количество голосов. Второй этап конкурса – профессиональная фотосессия, после которой отберут всего 10 девушек. Именно они поборются за право украсить обложку годового номера журнала «Максим».

