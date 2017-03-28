«Мобильные» книги пытались передать заключенному в Ростовской области





Заключенному исправительной колонии-15 в Батайске пытались передать «мобильные» книги». Бандероль на имя осужденного за кражу мужчины пришла в тюрьму 28 марта, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.



Две подозрительно тяжелые «Пик "Норд-Ост"» и «Панорама и точки зрения» вызвали подозрения у сотрудников колонии. Книги открыли и нашли в них сразу четыре «мобильника» - по два в каждой. В страницах были вырезаны ячейки. Не понятно, зачем мужчине понадобилось столько телефонов. Возможно, он планировал отдать их кому-то из сокамерников.



Материалы дела направили в Мировой суд Азова.



