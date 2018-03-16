Авторизация

Регистрация


  • USD 57.49
  • EUR 70.81
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Многокилометровые заторы образовались на трассах в Ростовской области

Многокилометровые заторы образовались на трассах в Ростовской области

19 марта автомобилисты все утро простаивали в пробках в Ростовской области. Причиной стали сильный гололед и десятки ДТП на трассе М-4 «Дон».

Так, затор длиной четыре километра образовался между Аксаем и поселком Дорожным. Транспорт на этом участке движется со скоростью 10 километров в час.

12-километровая пробка возникла на выезде из Каменска-Шахтинского. По данным ресурса «Яндекс. Пробки», скорость движения транспорта колеблется от пяти до 12 километров в час. В обратную сторону, из Ростова в Каменск-Шахтинский, автомобилисты также попали в 12-километровый затор.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями Управление ГИБДД Ростовской области рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.

Добавим, что на трассе М-4 «Дон» действует ограничение движения пассажирского транспорта, введенное вечером 18 марта. Проезд закрыт на участке с 777-го по 1 026-й километр.

Отметим, что, по данным Ростовского гидрометцентра, 19 марта на территории Ростовской области облачно с прояснениями. Местами - дождь, мокрый снег и снег, на дорогах - гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем - от +2 до +4 градусов.

Для автомобилистов на трассе развернуто шесть мобильных пунктов обогрева.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.