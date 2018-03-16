Многокилометровые заторы образовались на трассах в Ростовской области





19 марта автомобилисты все утро простаивали в пробках в Ростовской области. Причиной стали сильный гололед и десятки ДТП на трассе М-4 «Дон».



Так, затор длиной четыре километра образовался между Аксаем и поселком Дорожным. Транспорт на этом участке движется со скоростью 10 километров в час.



12-километровая пробка возникла на выезде из Каменска-Шахтинского. По данным ресурса «Яндекс. Пробки», скорость движения транспорта колеблется от пяти до 12 километров в час. В обратную сторону, из Ростова в Каменск-Шахтинский, автомобилисты также попали в 12-километровый затор.



В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями Управление ГИБДД Ростовской области рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, не совершать опасных и резких маневров и соблюдать скоростной режим.



Добавим, что на трассе М-4 «Дон» действует ограничение движения пассажирского транспорта, введенное вечером 18 марта. Проезд закрыт на участке с 777-го по 1 026-й километр.



Отметим, что, по данным Ростовского гидрометцентра, 19 марта на территории Ростовской области облачно с прояснениями. Местами - дождь, мокрый снег и снег, на дорогах - гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем - от +2 до +4 градусов.



Для автомобилистов на трассе развернуто шесть мобильных пунктов обогрева.