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Многокилометровая пробка образовалась на Южном подъезде к Ростову

Многокилометровая пробка образовалась на Южном подъезде к Ростову

Многокилометровая пробка образовалась на Южном подъезде к Ростову. Как утверждают очевидцы, 6 марта транспорт стоит без движения от перекрестка Западного и Восточного шоссе до «МегаМага».
- На въезд в Ростов большая пробка, начинается от развилки на Батайск. За 35 минут только до Тачанки доехали,- написал в социальных сетях свидетель.

Ростовчане опасаются, что пробка на этом участке будет и вечером, и на дорогу автомобилистам придется тратить в два раза больше времени.

Ситуация осложняется тем, что, после закрытия Южного подъезда и изменения схемы движения, многие водители еще не знают, как объехать этот участок.

Напомним, что Южный подъезд к Ростову закрыли 4 марта. О том, что дорогу будут реконструировать, стало известно еще в декабре 2016 года. Ремонт проводится на участке протяженностью 4,876 км., а после окончания работ проезд будет расширен до 6-8 полос. Работы планируют закончить к декабрю 2017 года.

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