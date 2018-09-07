Многодетная семья ростовчан 15 лет живет в квартире без воды и канализации



Ростовчанка Марина Попова с тремя дочерьми живет в доме на улице Островского уже 22 года. И только семь лет из них в квартире многодетной матери были вода и канализация.



Дом на углу улиц Островского и Пушкинской построен в 1900 году. На рубеже 19-го и 20-го веков коммуникации в квартиры подведены не были. В то время технологии этого еще не позволяли. Но для семьи Марины ничего не изменилось и в 21-м веке: в квартире до сих пор нет водопровода и канализации.



Всего в доме - 13 квартир. Часть жильцов решили свои проблемы: кто-то самостоятельно провел воду, кто-то установил туалет и отопление. Квартира Марины единственная, где нет вообще никаких коммуникаций.







В маленькой комнате, которая служит кухней, нет ничего примечательного, как и в остальных. С виду обычная квартира, отсутствие туалета замечаешь не сразу.

- Туалет был у нас здесь, - показывает Марина на угол в конце коридора, занавешенный шторкой.



В почти столетний дом ростовчанка с тремя детьми и мамой переехала в 1996 году. Муниципальную квартиру получила мама Марины. Другого жилья у семьи не было, поэтому согласились на предложенный вариант. В 2008 году, скопив немного денег и взяв кредит в банке, жильцы сами провели воду и канализацию. Тогда работы обошлись примерно в 60-70 тысяч рублей.

- Мы получили разрешение администрации Ленинского района и за собственный счет обустроили в квартире удобства, - рассказывает хозяйка. - Пластиковые трубы проходили по улице. В квартире сделали небольшую душевую, туалет и мойку.







Но пользоваться удобствами пришлось недолго. В 2015 году соседка с нижнего этажа обратилась в суд с требованием убрать коммуникации. Несмотря на наличие всех документов, решение было принято в пользу истицы. Вердикт суд вынес без нанимателей квартиры сверху. Ситуация выглядит еще более абсурдной, учитывая тот факт, что решения об узаконивании коммуникаций и об их ликвидации принимал один и тот же судья.



Исполняя его вердикт, жильцы демонтировали трубы. Избавиться пришлось от туалета и душевой кабины. На их месте сейчас стоят ведра с водой, которую женщина сливает после мытья посуды или стирки, чтобы каждый раз не спускаться вниз. Использованную воду ростовчанка относит в биотуалет на улице. Конструкцию установили после того, как старый практически развалился. Его не стали восстанавливать, а притащили во двор пластиковую кабинку. Она и служит семье Марины и еще нескольким соседям, у которых также нет канализации, туалетом.







Воду на второй этаж Марина носит из колонки во дворе. Ежедневно, чтобы приготовить еду, помыть посуду, искупать детей и помыться самой, нужно поднять 20 ведер. Каждый день многодетная мама ложится спать за полночь.

Зимой колонка замерзает. Тогда воду приходится просить у соседей. С ведрами женщина не раз падала на скользких ступеньках. Однажды даже сломала руку. Вообще зима для семьи, как маленькая битва, - в квартире ведь нет батарей. Жилье приходится обогревать газовой печкой.

- Когда провели воду, мы собирались устанавливать водонагреватель и батареи, даже проект заказали, но тут состоялся суд, и мы не только не сделали отопление, но и лишись всего, - объяснила хозяйка.







За прошедшие годы у ростовчанки скопилась огромная стопка документов: ответы из различных ведомств – от районной администрации и прокуратуры до администрации президента. Во дворе старого дома даже был губернатор. Главе региона демонстрировали недавно сделанный капремонт. Соседи рассказали, что за красивым фасадом скрываются квартиры, жильцы которых моются в тазиках, а в туалет ходят на улицу. Людям обещали помочь. Однако до сих пор проблему не решили.



Поэтому о своем быте Марина рассказывает безнадежным тоном. Женщина уже отчаялась когда-либо открыть кран в своей квартире и подставить руки под текущую из него струю. Это, мягко говоря, удивительно, что в 21-м веке в миллионном городе человек может мечтать о таких элементарных вещах.



В настоящий момент делом Марины занимаются адвокат Адвокатской палаты Ростовской области «Правовая защита» Аркадий Дурниев и его помощник Олеся Волненко. Специалисты уверены, что они смогут помочь ростовчанке. Юристы уже начали новый марафон по инстанциям, в силах которых решить проблему.