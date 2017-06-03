«Мисс Россия-2015» София Никитчук снимается в рекламном ролике в Ростовской области





«Мисс Россия-2015» София Никитчук снимается в рекламном ролике гостиничного комплекса в Ростовской области. По сценарию девушка вместе с подругой приезжают на ретро-автомобиле в отель, где они весело проводят время.



Во время съёмок София сама ведёт автомобиль, скачет на коне и даже ловит рыбу. Свой улов, как утверждает, она отпустила в реку. На Дону ролик снимают уже четыре дня.

«В пять утра нам пришла прекрасная мысль в голову... В общем, мы с Беллой забираем эту малышку с собой! Этим летом в Портофино без неё мы не сможем, это точно! Тем более за час я опять вспомнила, каково это - водить механику, плюс ко всему 59-го года!» - написала София в своём «Инстаграме».







Отметим, в 2015 году София Никитчук стала самой красивой девушкой страны, завоевав титул «Мисс Россия», на конкурсе «Мисс мира» она заняла второе место. В марте девушка снялась в клипе Ираклия Пирцхалавы в Грузии, в историческом сериале «София» Никитчук сыграла роль Елены Волошанки.



