Авторизация

Регистрация
  • USD 56.69
  • EUR 63.61
Новости

Общество

0

«Мисс Россия-2015» София Никитчук снимается в рекламном ролике в Ростовской области

«Мисс Россия-2015» София Никитчук снимается в рекламном ролике в Ростовской области

«Мисс Россия-2015» София Никитчук снимается в рекламном ролике гостиничного комплекса в Ростовской области. По сценарию девушка вместе с подругой приезжают на ретро-автомобиле в отель, где они весело проводят время.

Во время съёмок София сама ведёт автомобиль, скачет на коне и даже ловит рыбу. Свой улов, как утверждает, она отпустила в реку. На Дону ролик снимают уже четыре дня.
«В пять утра нам пришла прекрасная мысль в голову... В общем, мы с Беллой забираем эту малышку с собой! Этим летом в Портофино без неё мы не сможем, это точно! Тем более за час я опять вспомнила, каково это - водить механику, плюс ко всему 59-го года!» - написала София в своём «Инстаграме».

«Мисс Россия-2015» София Никитчук снимается в рекламном ролике в Ростовской области

Отметим, в 2015 году София Никитчук стала самой красивой девушкой страны, завоевав титул «Мисс Россия», на конкурсе «Мисс мира» она заняла второе место. В марте девушка снялась в клипе Ираклия Пирцхалавы в Грузии, в историческом сериале «София» Никитчук сыграла роль Елены Волошанки.

«Мисс Россия-2015» София Никитчук снимается в рекламном ролике в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!