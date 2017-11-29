Мину и снаряды нашли в Шахтах на территории предприятия



Мину и снаряды времён Великой Отечественной войны нашли на территории ООО «Ломпром Ростов» в Шахтах.



Сообщение на пульт дежурного единой диспетчерской службы поступило 30 ноября около часа дня. В земле на улице Чаплыгина находились противотанковая мина, два минометных снаряда диаметром 126 мм и один – 76 мм. Вокруг места обнаружения взрывоопасных предметов сотрудники предприятия организовали оцепление до прибытия сапёров.



В тот же день в начале третьего дня в Ростове на улице Левобережной рабочие нашли ручную гранату времён войны.

- На месте выставлено оцепление, - сообщили в ДПЧС Ростовской области, - подана заявка на уничтожение взрывоопасного предмета.

