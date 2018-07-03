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Мину и гранату нашли в пойме реки Аксай в Ростовской области

Мину и гранату нашли в пойме реки Аксай в Ростовской области
В Ростовской области нашли мину и гранату времён Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы были обнаружены в пойме реки Аксай между Новочеркасском и поселком Луговым.

Снаряды, пролежавшие в земле более 70 лет, рабочие откопали во время земляных работ. Они вызвали на место спасателей.
- Место обнаружения взято под охрану сотрудниками полиции, - рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. - В воинскую часть посёлка Степной направлена заявка на вызов сапёров.

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