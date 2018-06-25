Минск стал городом-побратимом Ростова



26 июня представители Минска и Ростова-на-Дону подписали соглашение о побратимстве. Об этом сообщили в администрации города.



Представители городов поговорили о достижениях и обменялись опытом. Ключевое направление сотрудничества – торговля. Основу экспорта и импорта между Минском и Ростовом составляют машиностроительная продукция и продовольственные товары. Соглашение должно укрепить и стимулировать экономические связи сторон.



Кроме того, планируется развитие ярмарочной торговли. Это позволит ростовчанам ближе познакомиться с белорусскими товарами. В свою очередь покупатели из Минска лучше изучат российские предложения.



Минск стал четырнадцатым городом-побратимом Ростова-на-Дону.