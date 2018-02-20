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Минск и Севилья стали городами-побратимами для Ростова-на-Дону

Минск и Севилья стали городами-побратимами для Ростова-на-Дону
Минск и Севилья стали городами-побратимами для Ростова-на-Дону. Столица Дона начнет активно сотрудничать с южным городом Испании и главным городом Белоруссии. При этом инициаторами взаимодействия выступили сами будущие партнеры.

Так, сотрудничество с Минском будет проходить сразу в нескольких областях. Столица Белоруссии экспортирует в Ростов продовольствие, обувь, продукцию машиностроения, товары химпромышленности, текстиль и многое другое. Кроме того, в прошлом году столица Дона закупила 75 городских низкопольных автобусов на дизельном топливе минского автозавода. Из донского региона в Белоруссию поставляют женскую одежду, косметику, подсолнечное масло, лакокрасочные покрытия и прочее.

Планируется открыть прямые регулярные рейсы между Минском и Ростовом. В донскую столицу самолеты будут прибывать по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылеты в белорусский город-побратим - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

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