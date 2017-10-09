Министр культуры Ростовской области покинул свой пост
Министр культуры Ростовской области Александр Резванов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев 11 октября.
- Александр Резванов покинул пост по собственному желанию и намерен возобновить научную деятельность, которой занимался до прихода на государственную службу в 2010 году, - сообщили в правительстве области.
Должность министра культуры Ростовской области Александр Резванов занимал с декабря 2010 года. До этого он работал деканом факультета «Инновационный бизнес и менеджмент» Донского государственного технического университета.