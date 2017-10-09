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Министр культуры Ростовской области покинул свой пост

Министр культуры Ростовской области покинул свой пост
Министр культуры Ростовской области Александр Резванов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев 11 октября.
- Александр Резванов покинул пост по собственному желанию и намерен возобновить научную деятельность, которой занимался до прихода на государственную службу в 2010 году, - сообщили в правительстве области.

Должность министра культуры Ростовской области Александр Резванов занимал с декабря 2010 года. До этого он работал деканом факультета «Инновационный бизнес и менеджмент» Донского государственного технического университета.

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