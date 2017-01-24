Мифы и реальность дела «Энергии»





В Ростове продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении владельца компании «Энергия» Александра Хуруджи и ее директора Сергея Конопского. 23 января на очередном заседании в Ворошиловском районном суде выступили свидетели защиты. На вопросы отвечали сотрудник ОБЭП Дмитрий Иванов, директор филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Александр Кириченко и сотрудница РСТ по Ростовской области Галина Сатинеева.



Процесс в отношении «Энергии» длится уже больше 8-ми месяцев. Дело могло остаться незамеченным, если бы не череда публикаций в ангажированных СМИ, в которых Хуруджи позиционируется как якобы невинно пострадавшая жертва.



В ходе активной медийной кампании сторонников Хуруджи, многочисленных интервью, пресс-конференций и громких заявлений, реальные обстоятельства дела остаются в стороне. Обвинения сыплются в адрес кого угодно, энергетиков, региональной власти, правоохранительных органов. При этом сам Александр Хуруджи обвиняется в хищении почти 500 млн руб. у МРСК Юга.



Собственно, сама стратегия поведения Александра Хуруджи и его поклонников построена на эффекте большого шума. В ходе уголовного процесса регулярно предпринимаются безуспешные усилия превратить заседания суда в некое шоу. Делаются громкие заявления, не относящиеся к делу по существу, осуществляются попытки оказать давление или дискредитировать свидетелей и экспертов, чьи показания идут не в пользу обвиняемых.



Так было и с экспертом региональной службы по тарифам Светланой Номеровской, допрошенной на одном из последних заседаний. Именно она провела экспертизу, установившую, что «Энергия» причинила «МРСК Юга» материальный ущерб на сумму около 500 млн. рублей.



Адвокаты обвиняемых пытались подвергнуть сомнению компетентность Номеровской на основании того, например, что она получила высшее образование на Украине. Обсуждение данной темы продолжилось и на следующем заседании суда. 19 января документы, подтверждающие, что Светлана Номеровская имеет полное право проводить экспертизу и обладает необходимыми профессиональными навыками. А где получен диплом, на Украине или в России, не играет здесь никакой роли, так как существует соглашение между двумя странами о взаимном признании дипломов о высшем образовании.



23 января правильность выводов Номеровской была подтверждена в ходе выступлений трех свидетелей со стороны защиты, что явилось неожиданностью для Александра Хуруджи и Сергея Конопского. Так, сотрудник РСТ Галина Сатинеева, которая рассматривала дело о пересмотре тарифов, подтвердила, что ни от одной цифры не отказывается, все расчеты верны.



Дмитрий Иванов, составивший экономическое заключение по имеющимся материалам проверки, отметил, наличие в действиях руководства «Энергии» состава преступления. Факты говорили сами за себя.



Не в пользу подсудимых послужили и ответы директора филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Александра Кириченко. Обсуждалась проблематика открытого распределительного устройства (ОРУ) ОАО «Экспериментальная ТЭС», владельцем которого с января 2014 года стало АО «Энергия». Очень важно зафиксировать, что это дорогостоящее оборудование было приобретено в новогоднюю ночь на 1 января. Почему такая сделка проходило в то время, когда вся страна сидела за новогодними столами – тема отдельного большого исследования.



Следующее заседание суда состоится 26 января.



Напомним, Александр Хуруджи - акционер компании «Энергия», являющийся фигурантом уголовного дела, обвиняется в мошенничестве и хищении 470 млн. руб. у ПАО «МРСК Юга». 3 декабря 2015 года Хуруджи задержали в аэропорту Ростова, а позже заключили под стражу. В августе 2016 года суд изменил ему меру пресечения на залог в 5 млн. рублей.