Между Ростовом и Воронежем будет курсировать скоростная электричка



Между Ростовом и Воронежем будет курсировать скоростная электричка. 6 сентября состоялся первый технический рейс. «Ласточка» из Воронежа выехала в Ростов.



- Во время движения электричка развила максимальную скорость - 159 километров в час, - рассказал начальник службы корпоративных коммуникаций Юго-Восточной железной дороги Артем Ушаков. - Сейчас невозможно точно назвать дату запуска «Ласточки» нового маршрута. Прежде всего наш персонал должен проанализировать технические характеристики тестового рейса.



Напомним, сейчас из донской столицы в Воронеж по железной дороге курсируют только поезда дальнего следования, проезжая между городами минимум за восемь часов. Планируется, что «Ласточка» будет перевозить пассажиров быстрее.