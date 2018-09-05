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Между Ростовом и Воронежем будет курсировать скоростная электричка

Между Ростовом и Воронежем будет курсировать скоростная электричка
Между Ростовом и Воронежем будет курсировать скоростная электричка. 6 сентября состоялся первый технический рейс. «Ласточка» из Воронежа выехала в Ростов.

- Во время движения электричка развила максимальную скорость - 159 километров в час, - рассказал начальник службы корпоративных коммуникаций Юго-Восточной железной дороги Артем Ушаков. - Сейчас невозможно точно назвать дату запуска «Ласточки» нового маршрута. Прежде всего наш персонал должен проанализировать технические характеристики тестового рейса.

Напомним, сейчас из донской столицы в Воронеж по железной дороге курсируют только поезда дальнего следования, проезжая между городами минимум за восемь часов. Планируется, что «Ласточка» будет перевозить пассажиров быстрее.

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