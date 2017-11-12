Между Ростовом и Туапсе будет курсировать «Ласточка»



Между Ростовом и Туапсе будет курсировать «Ласточка». Маршрут поезда, идущего до Краснодара, изменится с 29 апреля 2018 года.



Весной к вечернему маршруту, идущему в столицу Кубани, добавятся две дополнительные остановки. Конечной станет Туапсе. При этом в отличие от поездов дальнего следования «Ласточка» будет довозить пассажиров на море чуть больше, чем за шесть часов.



Также известно, что, начиная с 10 декабря, время движения поезда сместится примерно на полчаса. Так, из Ростова она будет выезжать в 17.18 и прибывать в Краснодар в 20.31. Обратно в донскую столицу «Ласточка» будет выезжать в 7.32 и прибывать на конечную станцию в 10.52.



Кроме того, сообщается, что с 10 декабря у «Ласточки», идущей по этому направлению, изменится время движения. Из Ростова она будет выезжать в 17.18 и прибывать на конечную станцию в 20.31. Обратно поезд будет отправляться в 7.32 и приезжать в донскую столицу в 10.52.