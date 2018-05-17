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Металлическое ограждение сломали на новой набережной в Ростове

Металлическое ограждение сломали на новой набережной в Ростове
Новую набережную в донской столице открыли 1 мая, а уже через три недели недочеты стали вылезать наружу.

Так, в сети появилась фотография, сделанная местным жителем. На ней отчетливо видно, как часть металлического ограждения отломана от перил по шву. Местные жители предположили, что это сами ростовчане так развлекались на открытии и сломали ограждение. Однако какой силы перила нужно было раскачивать, чтобы сломать его?

Напомним, на строительство новой набережной на Левом берегу в Ростове было выделено почти 600 миллионов рублей.

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