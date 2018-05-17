Металлическое ограждение сломали на новой набережной в Ростове



Новую набережную в донской столице открыли 1 мая, а уже через три недели недочеты стали вылезать наружу.



Так, в сети появилась фотография, сделанная местным жителем. На ней отчетливо видно, как часть металлического ограждения отломана от перил по шву. Местные жители предположили, что это сами ростовчане так развлекались на открытии и сломали ограждение. Однако какой силы перила нужно было раскачивать, чтобы сломать его?



Напомним, на строительство новой набережной на Левом берегу в Ростове было выделено почти 600 миллионов рублей.