Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Местный житель просит воссоздать в городе крепость святого Дмитрия Ростовского

Местный житель просит воссоздать в городе крепость святого Дмитрия Ростовского
Горожанин предлагает властям построить с нуля крепость святого Дмитрия Ростовского. Виктор Иванов разместил такую инициативу на общественном интернет-портале.

Мужчина просит воссоздать исторический монумент в натуральную величину на левом берегу Дона. Он станет туристическим и культурно-развлекательным объектом, а также будет нести функцию патриотического воспитания. Крепость станет Кремлём южной столицы, ведь на её территории было пять соборов.

Ростовчанин пишет, что сначала можно построить макет крепости, а со временем возвести её в натуральную величину.

Крепость святого Дмитрия Ростовского была основана в 1761 году. Она играла важную военно-стратегическую роль и была мощным фортом на юге страны. После русско-турецкой войны она потеряла своё значение пограничного укрепления. Из близлежащих поселений позднее появился город Ростов-на-Дону. В конце XIX века сооружение сравняли с землёй.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.