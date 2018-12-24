Местный житель просит воссоздать в городе крепость святого Дмитрия Ростовского



Горожанин предлагает властям построить с нуля крепость святого Дмитрия Ростовского. Виктор Иванов разместил такую инициативу на общественном интернет-портале.



Мужчина просит воссоздать исторический монумент в натуральную величину на левом берегу Дона. Он станет туристическим и культурно-развлекательным объектом, а также будет нести функцию патриотического воспитания. Крепость станет Кремлём южной столицы, ведь на её территории было пять соборов.



Ростовчанин пишет, что сначала можно построить макет крепости, а со временем возвести её в натуральную величину.



Крепость святого Дмитрия Ростовского была основана в 1761 году. Она играла важную военно-стратегическую роль и была мощным фортом на юге страны. После русско-турецкой войны она потеряла своё значение пограничного укрепления. Из близлежащих поселений позднее появился город Ростов-на-Дону. В конце XIX века сооружение сравняли с землёй.