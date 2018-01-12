Места для благоустройства в городах Ростовской области определят сами жители





Места для благоустройства в городах Ростовской области определят сами жители в процессе рейтингового голосования. Общественные пространства, которые нужно привести в порядок, выберут в 20 муниципалитетах региона.



Как будет проходить голосование, объяснила советник губернатора Ростовской области, заместитель руководителя рабочей группы по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Светлана Мананкина.

- Жители 20 городов могут рассмотреть и предложить свои варианты с 9 января до 7 февраля. Выбрать одну из городских территорий можно будет на специальном портале - gorodsreda2018.ru, - рассказала Светлана Мананкина. - Специальные общественные комиссии составят списки предложенных мест до 13 февраля. Для каждого объекта к 1 марта разработают дизайн-проекты. Какую территорию начнут благоустраивать в первую очередь, станет известно после голосования 18 марта.



Советник губернатора пояснила, что из перечня горожане выберут один из трех предложенных вариантов. На участке-«победителе» работы начнутся уже в мае 2018 года. Подрядчику необходимо завершить благоустройство к 1 ноября. Оставшиеся в списке участки также обновят до 2022 года.



По словам Светланы Мананкиной, для благоустройства городских территорий Ростовской области в 2018 году из регионального и федерального бюджетов выделят примерно 600 миллионов рублей. Преобразование одного пространства будет стоить около 30 миллионов рублей. Кстати, дополнительно профинансировать благоустройство участков могут из средств гранта, который получил от Правительства России донской регион. Его размер достигает почти миллиарда рублей.