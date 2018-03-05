Мест на бесплатной парковке в ростовском Платове стало больше



В аэропорту увеличили количество мест на бесплатной парковке. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Так, 250 машин смогут припарковаться возле Платова абсолютно бесплатно. Места, предназначенные для временной стоянки транспорта, будут располагаться справа от долгосрочной парковки, в нескольких метрах от пассажирского терминала. В дальнейшем стоянку обустроят слева от терминала.



Стоит отметить, что в аэропорту уже есть несколько категорий парковочных мест: две короткосрочных (от 200 рублей за час) и одна стоянка длительного пребывания (от 500 рублей за час).



Кроме того, 10% мест выделено для парковки транспортных средств инвалидов, а также транспортных средств, перевозящих инвалидов и детей-инвалидов.