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Мест на бесплатной парковке в ростовском Платове стало больше

Мест на бесплатной парковке в ростовском Платове стало больше
В аэропорту увеличили количество мест на бесплатной парковке. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Так, 250 машин смогут припарковаться возле Платова абсолютно бесплатно. Места, предназначенные для временной стоянки транспорта, будут располагаться справа от долгосрочной парковки, в нескольких метрах от пассажирского терминала. В дальнейшем стоянку обустроят слева от терминала.

Стоит отметить, что в аэропорту уже есть несколько категорий парковочных мест: две короткосрочных (от 200 рублей за час) и одна стоянка длительного пребывания (от 500 рублей за час).

Кроме того, 10% мест выделено для парковки транспортных средств инвалидов, а также транспортных средств, перевозящих инвалидов и детей-инвалидов.

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