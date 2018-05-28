Мэрия Ростова поддержала инициативу обманутых дольщиков о строительстве ЖК на Вересаева





Петиция о поддержке строительства ЖК на улице Вересаева на платформе «Активный ростовчанин» набрала необходимое количество голосов. За несколько дней под инициативой подписались более 500 человек. Напомним, авторы предложения просили помочь 600 семьям, обманутым застройщиками и много лет подряд дожидающимся своего жилья. Пять процентов площадей в новом микрорайоне застройщик передаст обманутым дольщикам.



Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев подчеркнул, что последние годы вопрос помощи обманутым дольщикам не переставал быть актуальным и являлся одним из приоритетных направлений работы городских властей.



Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко пояснил, что на Дону на законодательном уровне найдено решение проблемы обманутых дольщиков. Принятый в конце апреля закон предусматривает предоставление земельных участков тем инвесторам, которые не менее 5% от предполагаемой квартирной емкости на застраиваемом участке передадут обманутым дольщикам.

- По сути, это революционные изменения, связанные с установлением в областном законе новой формы поддержки тех застройщиков, которые обеспечивают жильем обманутых дольщиков. Поправка была принята по инициативе главы администрации Ростова Виталия Кушнарева, - цитирует спикера областного парламента РБК Ростов. - Этот механизм ранее не использовался. Он был выработан в результате долгих обсуждений с застройщиками. Самое главное, что теперь запущен инструмент, который позволит уже в 2018 году часть обманутых дольщиков обеспечить жильем.



В Ростовской области на сегодняшний день - 63 «недостроя», 40 из них будут достроены с привлечением инвестора по новому закону. При этом 16 проблемных домов введут в эксплуатацию уже до конца 2018 года. Сейчас в официальном реестре обманутых дольщиков числятся 1 700 человек. Многие из них ждут своё жилье больше 15 лет. Все эти годы люди платят ипотеку за несуществующие квартиры и при этом вынуждены оплачивать съёмное жильё. К сожалению, есть и те, кто не дожил до дня получения долгожданных ключей от квартир.



На данный момент готовность выступить в качестве инвестора на условиях, предлагаемых новым законом, высказала группа компаний «ЮгСтройИнвест». Это четвёртый застройщик по объёмам строящегося жилья в стране. Ростовчанам ЮСИ знаком по жилищному комплексу «Красный Аксай». Всего компания ведёт строительство в трёх городах на Юге России – в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.



На участке по улице Вересаева «ЮгСтройИнвест» планирует построить примерно 540 000 кв. м жилья. Из них не менее 27 000 кв. м передадут обманутым дольщикам. Таким образом, жильём будут обеспечены не менее 600 пострадавших. Генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов сообщил, что у компании есть возможность разместить 200 семей в уже строящемся микрорайоне «Красный Аксай» и остальные 400 - в планируемом микрорайоне на улице Вересаева.



На территории нового ЖК на Вересаева «ЮгСтройИнвест» собирается построить два детских сада на 600 детей, а также современную школу на 1 340 мест, спортивный комплекс и поликлинику.

- Мы направили заявку на участие в конкурсе на строительство нового микрорайона на Вересаева, - добавил Юрий Иванов. - Если её одобрят, то мы уже к концу года начнём строительство.



Проблема обманутых дольщиков находится на контроле региональных властей. Глава региона Василий Голубев отметил, что решить этот вопрос удастся в ближайшие три года.

- Я уверен, проблему с обманутыми дольщиками решим в принципе полностью где-то к 2020 году, - приводит слова губернатора ТАСС.



Уже в 2017 году на Дону более 500 обманутых дольщиков получили свои квартиры.