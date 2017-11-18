«МегаФон» завершил строительство сети в аэропорту Платов





21 ноября 2017 г. Ростов-на-Дону. «МегаФон» с опережением завершил строительство сети связи всех действующих стандартов в главной воздушной гавани Юга России, включив indoor-покрытие к тестовому рейсу в новый аэропорт. Первые официальные пассажиры Платова – министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель cовета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и представители руководства ПАО «МегаФон» - также смогли оценить качество мобильной связи в новой сети.



«МегаФон» первым среди операторов меньше месяца назад ввёл в эксплуатацию две базовые станции с поддержкой 2G/3G/4G+ для обеспечения связью всей территории аэропорта Платов. А к первому тестовому полету с участием официальных гостей «МегаФон» завершил строительство indoor-покрытия – станций для высокого качества мобильных услуг внутри аэропорта.



«Операторы с опережением планов завершают технические работы на ключевых объектах чемпионата мира по футболу-2018, что гарантирует дальнейшую качественную настройку сетей и мобильных сервисов, – говорит министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. – Уже в июне мы ожидаем большое количество гостей чемпионата со всего мира – они должны оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным Интернетом в любой точке южной столицы. Качество мобильных услуг - один из ключевых параметров в оценке готовности региона к мундиалю и уровня гостеприимства в целом».



«По итогам успешного тестирования новых сегментов сетей «МегаФона» в Платове подтверждаем готовность аэропорта к приему большого числа мобильных пользователей. Нашим абонентам доступны не только надежная голосовая связь, но и Интернет LTE-Advanced на скоростях до 300 Мбит/с. Средние скорости передачи данных составляют порядка 70 Мбит/с, – рассказал директор Ростовского отделения компании «МегаФон» Алексей Барков. – Инфраструктура в аэропорту настроена на высокую пропускную способность и сможет ежедневно обслуживать многотысячный трафик. Аналогичные работы по улучшению качества связи и Интернета для наших клиентов мы ведем и в точках проведения спортивно-развлекательных мероприятий в рамках ЧМ-2018».



В донской столице «МегаФон» реализует отдельную техническую программу по улучшению качества покрытия сетей 2G/3G/4G+ на основных объектах мундиаля — тренировочных базах, гостиницах, офисах оргкомитета, фан-зонах. В левобережной зоне уже второй год работают четыре мощные 4G-станции компании, обслуживающие технический персонал спортивной стройки. В июле 2018 года «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Ростове-на-Дону сеть LTE-Advanced с передачей данных на скоростях до 300 Мбит/с. Таким ультраскоростным сигналом охвачено до 90% территории города: проекты столь широкого покрытия LTE-Advanced на Юге России до сегодняшнего дня не реализовал ещё никто из операторов.



Единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ чемпионата мира по футболу 2018 назначена госкорпорация «Ростех». Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.