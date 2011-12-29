«МегаФон» запустил технологию, которая снижает расход энергии в телефонах



«МегаФон» запустил на сети 3G технологию Fast Dormancy Profiling, которая снижает расход энергии в мобильных устройствах.



Эта технология поддерживается почти всеми современными смартфонами и планшетами и действует для абонентов «МегаФона» автоматически.

- Технология не только позволяет экономить заряд аккумулятора в абонентском устройстве, но и снижает общую нагрузку на мобильные сети: когда смартфон с неактивным экраном реже обращается к базовой станции, то высвобождается дополнительный ресурс ёмкости для передачи данных, необходимый активным на данный момент абонентам, - пояснил директор по инфраструктуре Кавказского филиала «МегаФон» Олег Постных. - Включение Fast Dormancy - это несомненный рост качества клиентского сервиса и ещё один показатель технологического лидерства нашей компании на рынке телеком-услуг.



Все гаджеты даже в режиме ожидания все время поддерживают связь с ближайшей базовой станцией, что сильно влияет на расход заряда аккумулятора. С помощью технологии Fast Dormancy Profiling мобильные устройства, находясь в режиме ожидания, будут обращаться к базовой станции значительно реже. В зависимости от модели аккумулятора это поможет сэкономить до 10% заряда.