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«МегаФон» запустил технологию, которая снижает расход энергии в телефонах

«МегаФон» запустил технологию, которая снижает расход энергии в телефонах
«МегаФон» запустил на сети 3G технологию Fast Dormancy Profiling, которая снижает расход энергии в мобильных устройствах.

Эта технология поддерживается почти всеми современными смартфонами и планшетами и действует для абонентов «МегаФона» автоматически.
- Технология не только позволяет экономить заряд аккумулятора в абонентском устройстве, но и снижает общую нагрузку на мобильные сети: когда смартфон с неактивным экраном реже обращается к базовой станции, то высвобождается дополнительный ресурс ёмкости для передачи данных, необходимый активным на данный момент абонентам, - пояснил директор по инфраструктуре Кавказского филиала «МегаФон» Олег Постных. - Включение Fast Dormancy - это несомненный рост качества клиентского сервиса и ещё один показатель технологического лидерства нашей компании на рынке телеком-услуг.

Все гаджеты даже в режиме ожидания все время поддерживают связь с ближайшей базовой станцией, что сильно влияет на расход заряда аккумулятора. С помощью технологии Fast Dormancy Profiling мобильные устройства, находясь в режиме ожидания, будут обращаться к базовой станции значительно реже. В зависимости от модели аккумулятора это поможет сэкономить до 10% заряда.

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