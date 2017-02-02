«МегаФон» переключит Ростов-на-Дону на LTE-Advanced к Чемпионату мира по футболу





«МегаФон» первым среди операторов связи запустит масштабную сеть LTE-Advanced в деловой столице ЮФО. До конца года сеть планируется к запуску в коммерческую эксплуатацию, что позволит оператору в полном объёме удовлетворить потребность городских клиентов в супербыстром мобильном интернет-доступе на скорости до 300 Мбит/с.



Руководство ростовского офиса «МегаФона» на пресс-конференции федерального информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» озвучило планы развития сети LTE-Advanced. В 2017 году число объектов связи LTE-A в Ростове-на-Дону компания увеличит более чем в 60 раз. В настоящий момент мобильным интернетом на скорости до 300 Мбит/с могут воспользоваться абоненты «МегаФона» в историческом центре областной столицы, где уже действует инновационная сеть.



«МегаФон» отмечает взрывной рост мобильного интернет-трафика в городах-миллионниках с большой концентрацией цифровых клиентов, предпочитающих «тяжелый» контент. Наши ростовские абоненты уже прокачивают в сетях LTE до 50% суммарного объёма интернет-трафика, потребляемого во всех сетях компании на территории города, – отмечает Алексей Барков, директор ростовского отделения «МегаФона». – В ближайшем будущем растущий спрос на качественные интернет-услуги смогут поддержать только мобильные сети с высокой ёмкостью и новейшими технологиями передачи данных.



Поэтому при участии донского правительства и министерства информационных технологий и связи региона мы начинаем запуск полноценной сети LTE-A, уже отлично зарекомендовавшей себя и востребованной нашими клиентами. Диапазон действия новой сети – до 90% территории города. Аналогичного опыта на юге России еще не было. Отрадно, что наши клиенты первыми оценят все преимущества связи самого прогрессивного стандарта».



«Ростов-на-Дону стал четвёртым городом в России, где сеть LTE-Advanced «МегаФона» была запущена в тестовую эксплуатацию, а уже в этом году она будет доступна на всей территории города и можно будет воспользоваться высокоскоростным интернетом на скорости до 300 Мбит/с, - комментирует Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области. – Такие прогрессивные инициативы оператора повышают инвестиционную и туристическую привлекательность региона, эффективно укрепляют статус высокотехнологичного города-миллионника. Важно, что такие скорости будут доступны как жителям, так и многочисленным гостям областной столицы во время Чемпионата мира по футболу 2018 года».



В марте 2015 года «МегаФон» первым из операторов запустил локальную сеть LTE-Advanced в Ростове-на-Дону - 5 инновационных станций связи, обеспечивающих пользователям самый быстрый мобильный интернет-доступ на скорости до 300 Мбит/с. Такие скорости интернета выше доступных в сетях 3G более чем в 30 раз, что позволяет за минуты скачивать любой «тяжелый» контент. Сеть LTE-Advanced «МегаФона» развернута в историческом центре донской столицы (пересечение Большой Садовой и Ворошиловского проспекта) и охватывает мобильным покрытием Администрацию Ростовской области, а также ближайшие деловые кварталы.