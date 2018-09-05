«МегаФон» дарит билеты на матч Россия – Чехия



Десять новых абонентов получат в подарок билеты на товарищеский матч Россия – Чехия, который пройдет 10 сентября на стадионе «Ростов Арена».



Первые 10 человек, которые 9 сентября подключат тарифный план «Смотри+» в салоне «МегаФона» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 52, получат в подарок билеты на матч Россия – Чехия. По условиям акции необходимо также внести абонентскую плату за первый месяц пользования тарифом. Подробности можно уточнить в салоне.



«МегаФон» всегда готов предоставить своим абонентам особые возможности: будь то самый быстрый мобильный Интернет или посещение самых ярких событий нашего города. Мы стараемся, чтобы наши клиенты чувствовали себя на «особом положении», – комментирует Алексей Барков, директор ростовского филиала «МегаФона». – Мы желаем удачи нашим футболистам и обязательно будем болеть за них во время матча с Чехией. Победа начинается с вас!».



На тарифном плане «Включайся! Смотри+» абонентам доступны следующие услуги: безлимитный Интернет на любые сервисы в домашнем регионе, 30 ГБ на любые сервисы в поездках по России, безлимитный Интернет на мессенджеры и социальные сети, 1 500 минут на местные мобильные номера и любые номера России и безлимитные звонки на номера «МегаФона» России, а также безлимитный трафик на сервис «Амедиатека» с лучшими сериалами планеты бесплатно на МегаФон.ТВ.