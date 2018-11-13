Мавзолей 14-го века нашли под Ростовом





Погребальное сооружение, датируемое 14-м веком, нашли под Ростовом. Древнее сооружение нашли археологи Азовского музея-заповедника во время раскопок на улице Макарского 14 ноября.



Учёные обнаружили фундаментную траншею здания. Стены были собраны из половинного кирпича. Но их разобрали ещё во времена Средневековья.

- При производстве половинных кирпичей на сырой глине делали надрез, чтобы при необходимости их можно было легко разломать, - рассказали учёные.



Специалисты считают, что фрагменты строения – это мавзолей 14-го века, который располагался на территории городского кладбища. Его конструкцию и планировку археологам приходится восстанавливать по найденным обломкам.

– Этот раскоп — наглядный пример того, что остается от капитальных зданий, располагавшихся на территории золотоордынского Азака, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Рачительные горожане выбрали весь кирпич до самого основания, включая фундаментную траншею, а обломки забросали обратно.



Добавим, что ранее в Азове уже находили подобные сооружения. В прошлый раз средневековый мавзолей обнаружили на улице Ленина.