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Мавзолей 14-го века нашли под Ростовом

Мавзолей 14-го века нашли под Ростовом

Погребальное сооружение, датируемое 14-м веком, нашли под Ростовом. Древнее сооружение нашли археологи Азовского музея-заповедника во время раскопок на улице Макарского 14 ноября.

Учёные обнаружили фундаментную траншею здания. Стены были собраны из половинного кирпича. Но их разобрали ещё во времена Средневековья.
- При производстве половинных кирпичей на сырой глине делали надрез, чтобы при необходимости их можно было легко разломать, - рассказали учёные.

Специалисты считают, что фрагменты строения – это мавзолей 14-го века, который располагался на территории городского кладбища. Его конструкцию и планировку археологам приходится восстанавливать по найденным обломкам.
– Этот раскоп — наглядный пример того, что остается от капитальных зданий, располагавшихся на территории золотоордынского Азака, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Рачительные горожане выбрали весь кирпич до самого основания, включая фундаментную траншею, а обломки забросали обратно.

Добавим, что ранее в Азове уже находили подобные сооружения. В прошлый раз средневековый мавзолей обнаружили на улице Ленина.

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