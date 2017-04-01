Матч ФК «Ростов» - «Краснодар» начнется с минуты молчания





Матч 21-тура Чемпионата России ФК «Ростов» - «Краснодар» начнется с минуты молчания. Футболисты и зрители почтят память погибших в петербургском метро. Матч начнется 3 апреля в 19:30 в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2».



Напомним, трагедия в Санкт-Петербурге случилась 3 апреля примерно в 14:30. Предположительно, это был теракт. СМИ сообщают о 10 погибших и 50 пострадавших. По сообщениям очевидцев, что на место прилетели вертолеты. Они занимаются эвакуацией раненых.