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Матч ФК «Ростов» - «Краснодар» начнется с минуты молчания

Матч ФК «Ростов» - «Краснодар» начнется с минуты молчания

Матч 21-тура Чемпионата России ФК «Ростов» - «Краснодар» начнется с минуты молчания. Футболисты и зрители почтят память погибших в петербургском метро. Матч начнется 3 апреля в 19:30 в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2».

Напомним, трагедия в Санкт-Петербурге случилась 3 апреля примерно в 14:30. Предположительно, это был теракт. СМИ сообщают о 10 погибших и 50 пострадавших. По сообщениям очевидцев, что на место прилетели вертолеты. Они занимаются эвакуацией раненых.

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