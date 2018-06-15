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Матч Бразилия - Швейцария собрал максимальное количество болельщиков в ростовской фан-зоне: видео

Матч Бразилия - Швейцария собрал максимальное количество болельщиков в ростовской фан-зоне: видео
Максимальное число фанатов футбола пришло в фан-зону донской столицы. На Театральную площадь вечером 17 июня отправились 23 тысячи любителей популярной игры.

Примечательно, что заполненной до отказа площадка оказалась в первые 30 минут встречи. При этом вход на площадь закрыли, как только счетчики на контрольных пунктах показали максимальное число людей.

Стоит отметить, что в первый день чемпионата мира фестиваль болельщиков в донской столице посетили 17 тысяч человек.

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