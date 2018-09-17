Мать, издевавшуюся над сыном, осудили в Ростовской области



В Ростовской области вынесли приговор жительнице Каменска-Шахтинского, издевавшейся над сыном.



9-летний мальчик, устав от материнских побоев, сбежал в лес, там его в июле 2018 года нашли полицейские. Ребёнка поместили в реабилитационный центр, а в отношении его матери была начата проверка. В результате выяснилось, что с ноября 2017 года женщина издевалась над сыном: она постоянно избивала мальчика и лишала его еды.



По решению суда каменчанку лишили родительских прав. Кроме того, за жестокое обращение с ребёнком в отношении неё возбудили уголовное дело. На днях суд вынес приговор по делу.

- Женщине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

