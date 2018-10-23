Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Мать, издевавшуюся над 11-летним сыном, будут судить в Ростовской области

Мать, издевавшуюся над 11-летним сыном, будут судить в Ростовской области
В Каменске в суд передано уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в издевательствах над 11-летним сыном.

Женщина злоупотребляла алкоголем. Она не просто не заботилась о своём ребёнке, но еще избивала и унижала его, морила голодом. Спасаясь от матери, мальчик убежал в лес. Там его нашли полицейские.

В июле органы опеки поместили школьника в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
- В суд направлено уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Каменский районный суд лишил местную жительницу родительских прав.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.