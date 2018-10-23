Мать, издевавшуюся над 11-летним сыном, будут судить в Ростовской области



В Каменске в суд передано уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в издевательствах над 11-летним сыном.



Женщина злоупотребляла алкоголем. Она не просто не заботилась о своём ребёнке, но еще избивала и унижала его, морила голодом. Спасаясь от матери, мальчик убежал в лес. Там его нашли полицейские.



В июле органы опеки поместили школьника в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

- В суд направлено уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», - рассказали в прокуратуре Ростовской области.



Каменский районный суд лишил местную жительницу родительских прав.