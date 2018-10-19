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Массовое захоронение солдат обнаружили в Ростовской области

Массовое захоронение солдат обнаружили в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили массовое захоронение солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

Братскую могилу нашли на территории частного подворья в хуторе Ясиновском Куйбышевского района. Всего в ходе вахты участники отряда «Старый Миус» обнаружили останки 28 солдат. Кроме того, поисковикам удалось раскопать личные вещи бойцов, в том числе именные медальоны.
Всего в братской могиле находилось семь медальонов. На двух были отчетливо видны имена владельцев. Один медальон принадлежал Котэ Багаеву из Грузинской ССР, второй – Дмитрию Боровченко из Ворошиловградской области, – рассказала руководитель объединения Марина Шевченко.

Помимо медальонов, в братской могиле нашли фрагменты бушлатов, шапки и пуговицы от фуфаек. Эти предметы дают основание полагать, что солдаты погибли в феврале-марте 1943 года.

Среди находок особенно выделялась одна - мундштук с инициалами «Г.Ш.». Теперь с найденными предметами будут работать эксперты.

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