Массовое захоронение солдат обнаружили в Ростовской области



В Ростовской области обнаружили массовое захоронение солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.



Братскую могилу нашли на территории частного подворья в хуторе Ясиновском Куйбышевского района. Всего в ходе вахты участники отряда «Старый Миус» обнаружили останки 28 солдат. Кроме того, поисковикам удалось раскопать личные вещи бойцов, в том числе именные медальоны.

– Всего в братской могиле находилось семь медальонов. На двух были отчетливо видны имена владельцев. Один медальон принадлежал Котэ Багаеву из Грузинской ССР, второй – Дмитрию Боровченко из Ворошиловградской области, – рассказала руководитель объединения Марина Шевченко.



Помимо медальонов, в братской могиле нашли фрагменты бушлатов, шапки и пуговицы от фуфаек. Эти предметы дают основание полагать, что солдаты погибли в феврале-марте 1943 года.



Среди находок особенно выделялась одна - мундштук с инициалами «Г.Ш.». Теперь с найденными предметами будут работать эксперты.