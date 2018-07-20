Масштабный фестиваль бардовской песни завершился в Ростовской области





В станице Романовской Волгодонского района завершился фестиваль бардовской песни «Струны души». Он проходит в Ростовской области каждое лето с 1999 года. В этот раз музыкальное событие стало еще более масштабным и охватило более 50 тысяч гостей. На сцене выступили более 500 талантливых исполнителей, как известные, так и новички.



На фестивале действовало 6 мастерских и 30 площадок с различными программами. Мероприятие отрылось концертом победителей и лауреатов прошлых лет. В первый же день, 19 июля, перед зрителями выступили популярные барды России. Вечером был организован свободный микрофон, в ходе которого каждый мог представить свое творчество.



Состязания артистов начались на следующий день. Первым этапом стал конкурсный отбор, затем участники исполнили свои произведения на главной сцене. После напряженного дня на костровой поляне Дмитрий Подберезин представил гостям и зрителям программу «Встречи на пеньках».



Были на фестивале и неожиданные новые формы музыкального выражения. Так, барды состязались в популярном сегодня формате батла. Нашлось место и для традиционного творчества, народные коллективы можно было послушать в ходе «Фестивальной ярмарки». Кроме того, на территории работала выставка декоративно-прикладного искусства, а также картин из собрания Волгодонского художественного музея.



Мероприятие привлекло большое количество детей и подростков, они могли посмотреть театрализованное представление. Много было среди них и начинающих талантливых исполнителей, специально для них организаторы провели отдельный конкурс под названием «Юное дарование».



– Фестиваль имеет особую значимость, потому что дает всем возможность для самореализации. Особую радость вызвало то, что здесь впервые выступили совсем юные ребята. Это то место, где раскрываются новые таланты, где исполнители обмениваются опытом, – рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.



По его словам, на протяжении многих лет участники зрителей своими яркими и выдающимися способностями, наполняют сердца зрителей положительными эмоциями и теплыми чувствами.



В этом году лучшим оказалось выступление Елены Щеголевой из города Щелково Московской области. Она получила диплом, кубок Гран-при и памятный подарок.



В последний день всех участников и гостей ждал особенный сюрприз – выступление известных российских артистов. Так, с отдельными концертами выступили автор-исполнитель Павел Фахртдинов, а также Татьяна Иванова с группой «Комбинация». Завершился фестиваль торжественным салютом.