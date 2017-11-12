Масштабная реконструкция улицы Станиславского приостановлена





Масштабная реконструкция улицы Станиславского приостановлена. В настоящее время работы на одном из крупных объектов города не ведутся.



Ростовчане давно заметили отсутствие техники и активной деятельности на улице Станиславского. Причиной тому оказалось серьёзное несоответствие проектно-сметной документации реальной ситуации.

- Начальная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций, - пояснили в правительстве Ростовской области. - ПСД претерпела изменения на 60%.



Во время работ обнаружились многочисленные коммуникации, не учтённые проектом. Более того, большинство из них оказались бесхозными. В связи с этим документацию пришлось переделывать. Новый проект Главгосэкспертиза должна одобрить 5 декабря.

Между тем времени остается совсем мало, а сроки окончания работ все время переносятся. На этот раз городские власти пообещали закончить ремонт Станиславского в мае 2018 года, перед самым началом игр чемпионата мира по футболу.



Отметим, что в середине октября Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила конкурс на поиск подрядчика, который будет контролировать ход работ на Станиславского. На эти цели из городского и областного бюджетов направлено более 18 млн рублей. Всего на реконструкцию улицы планируется потратить более 860 миллионов рублей.



Согласно новому проекту дорожное полотно улицы будет выполнено из крупнозернового асфальта, трамвайные пути переложены для передвижения низкопольного трамвая. На Станиславского также обустроят тротуары, установят уличную мебель, фонарные столбы.



Неизвестной остается судьба десятков зданий, расположенных вдоль улицы, к реставрации фасадов которых ещё даже не приступали.