Машинист украл более 200 литров топлива на жд станции в Ростовской области



В Ростовской области 55-летний житель Миллерово подозревается в краже дизельного топлива с жд станции.



Мужчина работал машинистом на железной дороге. В течение нескольких дней он сливал в канистры топливо с тепловоза и прятал их в лесу рядом с дорогой.

- Всего злоумышленник совершил хищение 215 литров дизельного топлива, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО. - Сумма ущерба составила более 7500 рублей.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.