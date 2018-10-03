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Машинист украл более 200 литров топлива на жд станции в Ростовской области

Машинист украл более 200 литров топлива на жд станции в Ростовской области
В Ростовской области 55-летний житель Миллерово подозревается в краже дизельного топлива с жд станции.

Мужчина работал машинистом на железной дороге. В течение нескольких дней он сливал в канистры топливо с тепловоза и прятал их в лесу рядом с дорогой.
- Всего злоумышленник совершил хищение 215 литров дизельного топлива, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО. - Сумма ущерба составила более 7500 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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