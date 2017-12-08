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Маршрутка со сломанными креслами ездит по Ростову

Маршрутка со сломанными креслами ездит по Ростову
Маршрутка со сломанными креслами ездит по Ростову. Общественный транспорт под номером 66 ездит от Северного до Александровки.

«Это фото сделано в 66-й маршрутке, следующей с Королева, 4 до Александровки», - сообщил очевидец в социальной сети.

Также молодой человек отметил, что устранять поломку никто не торопился. На возмущения пассажиров он отвечал: «Сами ломаете - сами и чините». При этом два сломанных кресла лишают возможности присесть сразу четырех пассажиров, поэтому им приходится стоять даже при наличии пустых мест.

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