Маршрутка со сломанными креслами ездит по Ростову



Маршрутка со сломанными креслами ездит по Ростову. Общественный транспорт под номером 66 ездит от Северного до Александровки.



«Это фото сделано в 66-й маршрутке, следующей с Королева, 4 до Александровки», - сообщил очевидец в социальной сети.



Также молодой человек отметил, что устранять поломку никто не торопился. На возмущения пассажиров он отвечал: «Сами ломаете - сами и чините». При этом два сломанных кресла лишают возможности присесть сразу четырех пассажиров, поэтому им приходится стоять даже при наличии пустых мест.