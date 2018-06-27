Маршрутка провалилась в яму в асфальте в Ростовской области



Авария произошла 29 июня на улице Л. Чайкиной. Фото с места ДТП в соцсети опубликовали очевидцы.



Утром в яму попала маршрутка № 77. К счастью, транспорт ехал без пассажиров, обошлось без пострадавших. Из «ловушки» маршрутное такси вытаскивали сотрудники городского водоканала.



Отметим, что огромные провалы возникают в Таганроге все чаще. Этой весной ямы стали предметом насмешек и мемов. Так, 13 марта на улице Сергея Шило возле дыры в асфальте сфотографировалась девочка. Буквально через месяц под землю ушла часть полотна на территории детского сада.



Однако и в областной столице дела с дорожным покрытием не намного лучше. На 31-й Линии в апреле под землю полностью ушел автомобиль «Форд». И в этом же месяце «Фольксваген» провалился на Пушкинской.