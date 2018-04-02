Маршрутка № 20 в Ростове будет курсировать по новой схеме



В Ростове маршрутка № 20 начнет ходит по обновленной схеме. Об этом 4 апреля сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения города.



Маршрутка начнет ходить через улицу Малиновского. Согласно старой схеме она ездила по улице Зорге. Также вместо Большой Садовой транспорт будет курсировать по Береговой улице. Помимо этого, перенесли конечную остановку с ГПЗ-10 в поселок Первомайский.



Прямое направление нового маршрута выглядит так: поселок Первомайский — улица Пескова — улица Нозадзе — улица Малиновского — улица 339-й Стрелковой Дивизии — улица Зорге — улица Еременко — улица Мадояна — улица Профсоюзная — переулок Силикатный — улица Некрасовская — улица Гусева — площадь Восстания — Депутатский мост — проспект Сиверса — улица Красноармейская — площадь Привокзальная — улица Береговая — проспект Буденновский — улица Московская.



В обратном направлении транспорт будет ходить по схеме: переулок Соборный — улица Темерницкая — проспект Буденновский — улица Береговая — проспект Сиверса — площадь Привокзальная — улица Красноармейская — пр. Сиверса — Депутатский мост — улица Республиканская — улица КИМа — переулок Сулинский — улица Песчаная — переулок Кумский — переулок Майкопский — улица Лесопарковая — улица Мадояна — площадь Дорожных Строителей — улица Еременко — улица Зорге — улица 339-й Стрелковой Дивизии — улица Малиновского — улица Нозадзе — улица Пескова — поселок Первомайский.



Стоит отметить, что нововведения будут действовать с 7 апреля.