Маршрут, связывающий Ростов и Платов, перестанет работать ночью



Маршрут № 286, который связывает Ростов-на-Дону и Платов, перестанет работать ночью. Расписание изменится 6 октября. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



Известно, что микроавтобусы № 286 следуют в Платов с Пригородного автовокзала на проспекте Шолохова. Через четыре дня общественный транспорт будет ходить с 5 до 23 часов.



С 23 до 5 часов будет работать маршрут № 285. Микроавтобусы будут ходить от железнодорожного вокзала Ростов-Главный не через левый берег, а через Ростов. Схема движения будет следующей: ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – разворот на пр. Шолохова – съезд на ул. Российская – ул. Щаденко – ул. Щедрина – ул. Вересаева – пр. 40-летия Победы – федеральная трасса М-4 «Дон» мимо поселка Красный Колос и через северный заезд в аэропорт Платов. Остановка в Аксае останется.



Расписание изменится в связи с малой загруженностью маршрута по ночам.