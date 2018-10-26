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Маршрут «Ласточек» Ростов – Туапсе сокращен до 1 ноября

Маршрут «Ласточек» Ростов – Туапсе сокращен до 1 ноября

Маршрут электрички № 808 Ростов – Туапсе будет сокращен. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

С 30 октября по 1 ноября конечной остановкой поездов станет станция Горячий Ключ.

- Маршрут сокращен в связи с работами по восстановлению инфраструктуры на участке Горячий Ключ – Туапсе, - добавили в СКЖД.

На направлении Ростов – Горячий Ключ поезд № 808с будет курсировать по измененному расписанию 30 и 31 октября. В обратном направлении график движения поезда № 808э изменится 31 октября и 1 ноября.

Пассажиры, которые приобрели билеты на полный маршрут, могут сдать их или переоформить без удержания дополнительных сборов.

Напомним, в результате потопа, который произошёл в Краснодарском крае, были повреждены ж/д пути.

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