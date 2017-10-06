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Маршрут № 59 в Ростове не будет отменён

Маршрут № 59 в Ростове не будет отменён

Департамент транспорта Ростова отменил своё распоряжение «Об отмене автобусного маршрута № 59-МТ». Однако, кто будет его обслуживать, пока непонятно, поскольку договор с транспортной компанией заканчивается сегодня, 10 октября.
- Не исключено, что на данном направлении не будет машин до будущего конкурса, который назначен на 4 августа 2018 года, - сообщает «Ростовский городской транспорт». - Таким образом, сейчас в городе может сложиться ситуация, когда перевозчик с подвижным составом не может обслуживать востребованный маршрут, а другие предприятия не располагают свободными транспортными средствами.

Возможно, подвижной состав на данные маршруты будет снят с других, не менее загруженных направлений.

Кроме того, компания «Ростов-Авто», обслуживавшая 59-й маршрут, планирует отказаться от маршрутов № 35 «Темерник – Ц. Рынок» и № 35А «ЖК Платовский – Темерник», поскольку без работы маршрутных такси, перевозки могут оказаться нерентабельными.

Напомним, маршрут № 59, соединяющий Западный район и 2-й посёлок Орджоникидзе, был одним из самых востребованных у ростовчан. Поэтому его отмена вызвала огромный общественный резонанс. 10 октября горожане выйдут на пикет за сохранение маршрута. Акция пройдёт с 18.00 до 19.30 на проспекте Коммунистическом.

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