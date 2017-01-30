Мама, папа, я - бездомная семья: обманутые дольщики ЖК «Европейский» снова вышли на митинг





В Ростове-на-Дону обманутые дольщики жилищного комплекса «Европейский» снова вышли на митинг. Оставшиеся без квартир люди, отчаявшись добиться справедливости, хотят достучаться до Правительства РФ.



Митинг прошел 28 января на улице Пушкинской перед Публичной библиотекой. В акции приняли участие около 150 человек.



По словам одного из дольщиков Вячеслава Белоножко, они уже обращались в Москву сразу в несколько инстанций: в Администрацию президента, Следственный Комитет и прокуратуру. Ответ пришел из Администрации Президента. Если кратко: «региональные власти занимаются этим вопросом, и результаты скоро будут». Но такой ответ дольщиков не устраивает, и они будут дальше пытаться достучаться до федеральных властей. В планах ростовчан выйти на митинги в Москве.



Напомним, дольщики ЖК «Европейский» ждут свои квартиры уже два с половиной года. Задержали сроки сдачи застройщик ООО «Рубин» и инвестор ООО «Рассвет Строй Инвест». По словам собственников, практически полностью готов только один многоквартирный дом из десяти. Руководители компаний-застройщиков присвоили более 700 млн руб. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



До этого обманутые дольщики выходили на митинг 10 сентября. Тогда акция проходила в сквере им. Седова.



