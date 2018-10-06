Маленького суриката, выпавшего с балкона, спасли ветеринары в Ростове



В Ростове ветеринары помогли маленькому сурикату, выпавшему с балкона.



Хозяйка представителя семейства мангустовых обратилась к специалистам областной станции по борьбе с болезнями животных. По словам ростовчанки, она не уследила за шустрым питомцем. Юркий зверёк пробрался на балкон и упал вниз.

- Ветеринары провели первичный осмотр, а после направили пациента на рентген и УЗИ, - рассказали на областной станции по борьбе с болезнями животных. - Диагностика выявила у годовалого суриката ушибы печени и селезенки.



На протяжении двух дней ветеринарные врачи делали противовоспалительные инъекции и наблюдали за состоянием суриката. Вскоре малыш пошёл на поправку.



Сейчас, по словам специалистов, его жизни и здоровью ничего не угрожает.