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Маленького суриката, выпавшего с балкона, спасли ветеринары в Ростове

Маленького суриката, выпавшего с балкона, спасли ветеринары в Ростове
В Ростове ветеринары помогли маленькому сурикату, выпавшему с балкона.

Хозяйка представителя семейства мангустовых обратилась к специалистам областной станции по борьбе с болезнями животных. По словам ростовчанки, она не уследила за шустрым питомцем. Юркий зверёк пробрался на балкон и упал вниз.
- Ветеринары провели первичный осмотр, а после направили пациента на рентген и УЗИ, - рассказали на областной станции по борьбе с болезнями животных. - Диагностика выявила у годовалого суриката ушибы печени и селезенки.

На протяжении двух дней ветеринарные врачи делали противовоспалительные инъекции и наблюдали за состоянием суриката. Вскоре малыш пошёл на поправку.

Сейчас, по словам специалистов, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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