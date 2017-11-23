Маленького оленёнка, бегущего вдоль трассы, сняли на видео в Ростове



Маленького оленёнка, бегущего вдоль трассы, сняли на видео в Ростове.



По информации автора видео -ростовчанина Алексея Некрасова, запись была сделана ночью 25 ноября на выезде из Ростова, в районе памятника «Тачанка». Животное бежало вдоль дороги по обочине, ускоряясь при виде проезжающих машин, в направлении Батайска.



Судя по отсутствию рогов, детёныш ещё совсем маленький. Жители Батайска рассказывают, что часто видят гуляющих оленей вдоль железной дороги на въезде в город.



Пользователи соцсети, где было опубликовано видео, понадеялись, что забег по ночной трассе закончился благополучно для этого милого малыша.



